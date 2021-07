Vols de bagages à l’aéroport : L’Aibd prend acte et promet une enquête

Vols de bagages, l'Aibd promet une enquête

L’aéroport international Blaise Diagne de Dakar (Aibd) a pris acte de la plainte des passagers sur les réseaux sociaux et dans la presse, concernant les vols de bagages. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’Aibd promet d’ouvrir une enquête en collaboration avec toutes les structures concernées, notamment le gestionnaire, la Société d’assistance au sol, la société responsables de la sûreté aéroportuaire, les compagnies aériennes, les forces de défense et de sécurité et la Haute autorité des aéroports du Sénégal.





Cependant, l’Aibd explique qu’«en pareil cas, l’aéroport final de destination est le plus souvent incriminé, même si au cours du trajet, ces bagages ont transité parfois par plusieurs autres aéroports».





Le document souligne que «la direction de l’Aibd et l’ensemble des autorités aéroportuaires regrettent et se désolent que de telles forfaitures soient de nature à ternir l’image de marque de ce nouvel aéroport vitrine de la teranga sénégalaise».