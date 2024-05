3 édition du 10km de Dakar : Courir en hommage à la défunte journaliste Fatou Kiné Dème

Le marathon des 10km de Dakar se tiendra ce dimanche 5 mai sur la Corniche ouest de Dakar. Cette année, la course sera rythmée en hommage à la défunte journaliste Fatou Kiné Dème, partie le 04 septembre 2023.





"Elle était une grande athlète, spécialiste du 10 km. Elle a remporté plusieurs fois des compétitions. Elle fait partie de nous", a soutenu Robert Ndiaye, organisateur du marathon.





Cette année le thème des 10km de Dakar est : "Courir pour la paix et la cohésion".





Seule, en famille, entre amis ou en entreprise les coureurs, qui partiront en face de l'IFAN, auront 10Km, 5Km, 2Km en aller retour. Il y a aussi une course dédiée aux enfants.





"Ce sont les enfants qui vont faire les athlètes et les médaillés olympiques de demain. Il est temps que nous ayons d'autres médailles olympiques. Il y a le challenge entreprise, une course spécialement dédiée aux entreprises. Nous avons 300 collaborateurs qui vont venir des entreprises. Il y a aussi la course des handicapés. Les personnes à mobilité réduite doivent aussi être prise en compte", explique Robert Ndiaye.