Amdy Moustapha Faye : «voter Augustin Senghor serait trahir le football sénégalais»

A quelques heures de l’élection du président de la Fédération Sénégalaise de Football, le débat se poursuit. Ils sont nombreux à penser que le candidat Mady Touré gagnera si l’élection est transparente. C’est l’avis de l’ancien milieu des Lions, Amdy Faye. Il soutient dans la foulée que « voter pour Augustin Senghor serait trahir le football sénégalais ».







En marge de l’élection du président de la Fédération Sénégalaise de Football, ils sont nombreux parmi les acteurs du football à spéculer sur la transparence. Laquelle, selon eux, va constituer le principal problème. Le président de l’académie de Génération foot l’avait effleuré lors de la présentation de son programme. « S’il y a de la transparence, je gagnerais les élections » avait indiqué Mady Touré.









C’est également l’avis de l’ancien international sénégalais, Amdy Moustapha Faye « La balle est dans le camp des votants, c’est-à-dire les présidents de clubs. Ils ne doivent pas se laisser faire. Il ne faut pas qu’ils votent pour des privilèges ou quoi que ce soit comme c’est arrivé dans le passé. Car, il faut le dire, des choses louches se trament en coulisses », prévient l’ancien Lion. Il dit sensibiliser pour le bien du football sénégalais.





Selon lui, si les présidents de clubs votent pour Augustin, le football sera encore plus corrompu que jamais et n’avancera pas. Selon A. Faye, le candidat sortant ne devait, par principe, même pas déposer sa candidature, car ce qu’il n’a pas pu faire en 12 ans au sommet de l’instance suprême, il ne pourra le faire en 4 ans. « Il faut qu’Augustin passe la main à d’autres car c’est pas l’homme de la solution. Il a détruit le football sénégalais. S’il est reconduit, ça sera la catastrophe », prévient-il. « On doit parler avec les votants, car une prise de conscience est bien nécessaire. Il ne faut pas qu’ils cèdent à la pression de certaines hautes personnalités » indique avec hargne et détermination Amdy Faye.





Qui reste convaincu que la balle est entre les mains des votants qui sont les seuls décideurs de la bonne marche du football sénégalais. Dans la logique de la transparence tant souhaitée, l’ex- joueur de l’AJ Auxerre, qui ne cesse ces dernières années de commenter le football sénégalais, indique vouloir savoir qui va loger les votants. « Qui loge les votants ? Qui les prend en charge ?. Car, lors des dernières élections, c’était le rôle de Saer Seck. Et si on lui confie les mêmes tâches alors qu’il soutient Augustin, ça sera un réel problème. Ça doit être clair», explique Amdy Faye qui demande de la clarté.









Par ailleurs, l’ancien milieu des Lions indique n’avoir rien contre la personne d’Augustin Senghor. « Je n’ai rien contre lui. Seulement, il doit être reconnaissant envers le football sénégalais, car c’est lui qui lui a tout donné ».





Cependant, Amdy Faye dit ne point comprendre la position de certains ministres qui veulent cumuler des postes grâce au football, mais également la position de certains anciens Lions qui soutiennent le président de l’US Gorée. « Je dois dire ce qui intéresse le football sénégalais et non prendre partie pour mon propre compte comme l’ont fait certains des anciens joueurs du pays », affirme-t-il en mettant ainsi en exergue les propos de la légende sénégalaise, EL Hadji Diouf, qui a indiqué qu’il était pour la continuité en choisissant le maire de Gorée, Augustin Senghor, alors qu’il le critiquait dans un passé récent. Quoi que l’on puisse dire, la polémique est loin d’être terminée. Et risque de se poursuivre…