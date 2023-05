Angleterre: Haaland bat le record absolu de buts en une saison de Premier League

Erling Haaland est devenu mercredi soir le meilleur buteur sur une saison de Premier League, tous formats confondus, avec son 35e but inscrit mercredi sous le maillot de Manchester City contre West Ham en match en retard de la 28e journée.





Le Norvégien, qui a inscrit le but du 2-0 à la 71e minute, dépasse Andy Cole et Alan Shearer, qui s'étaient arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 1993-94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second. L'élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Ramené depuis à 20 clubs, le championnat anglais ne s'étale plus que sur 38 journées.