Après trois mois en Côte d’Ivoire : Tapha Tine débarque à Dakar

Tapha Tine est de retour à Dakar. Le géant du Baol séjournait depuis presque trois mois en Côte d’Ivoire pour préparer sa prochaine sortie dans l’arène.



Celle-ci rappelle le journal spécialisé Sunu Lamb aura lieu le 21 juillet 2024 contre Balla Gaye 2. Auparavant, signale la source, les deux protagonistes vont se croiser pour un face to face demain dimanche, 5 mai, à l’arène nationale, lors du choc opposant Eumeu Sène (Tay Shinger) au jeune frère de Balla Gaye 2, Sa Thiès (écurie Double Less).



Le quotidien des arènes sénégalaises révèle que Tapha Tine est rentré accompagné de son coach, le Français David Coppola, et ils ont été accueillis par l’agent du lutteur, El Hadji Thioune.



Tapha Tine, qui débarque deux jours après Balla Gaye 2, s’est présenté, lui-aussi, avec des cheveux peroxydés, poursuit le journal.



Revanche ou confirmation ? Pour rappel, Balla Gaye 2 avait remporté la première manche. C’était en juin 2013. Le « Lion de Guédiawaye » effectuait alors sa première sortie en tant que roi des arènes après avoir détrôné Yékini.