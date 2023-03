BARÇA : XAVI SAIT DÉJÀ COMMENT IL VA UTILISER MESSI S'IL QUITTE LE PSG

Le Barça rêve d'accueillir Lionel Messi et Xavi sait déjà comment il pourrait l'utiliser dans son équipe.







C'est l'un des sujets qui agite toute la Catalogne ces derniers jours. En fin de contrat au mois de juin avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi semble plus proche d'un départ de la capitale que d'une prolongation. Pour son futur, les États-Unis et l'Arabie saoudite lui font les yeux doux, mais aussi et surtout... le Barça ! Après le Clasico, Sergi Roberto ou Jordi Alba ont même clairement exprimé leur envie de voir à nouveau l'Argentin revêtir la tunique des Blaugrana la saison prochaine. Mais la question se pose quant à la condition physique et son utilisation dans le système mis en place par son ancien coéquipier, Xavi Hernandez.





Messi dans le coeur du jeu ?