Barrages CDM 2022 : Le Mali saisit à son tour la FIFA

Le continent africain connaît ses 5 représentants pour la prochaine coupe du monde au Qatar. Il s’agit du Sénégal, de la Tunisie, du Cameroun, du Maroc et du Ghana.





Mais les pays africains éliminés ne comptent pas en rester là. À l’image de l’Algérie qui a déposé un recours auprès de la FIFA après son match contre le Cameroun, c’est au tour du Mali de protester.





Les aigles n’ont pas digéré leur élimination contre la Tunisie à cause d’un fait de jeu qui s’est déroulé en début de match et qui aurait pu changer le cours de la rencontre. « À la 5e minute, nous avons marqué un but qui a été refusé », explique le président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré.