Cameroun-Algérie : Samuel Eto’o calme le jeu

En sa qualité d’ambassadeur du Qatar Supreme Legacy Committee and Legacy, le légende vivante du football camerounais, Samuel Eto’o est en visite de 2 jours au Sénégal. A cette occasion, une conférence de presse s’est tenue ce mardi à la place du souvenir Africain en sa présence. Sur une question en rapport avec l’état des relations entre le Cameroun et l’Algérie après les tensions qui sont nées après l’élimination du pays de l’Afrique du nord pour le mondial 2022, Samuel Eto’o a arboré sa casquette de président de la fédération camerounaise de football et a répondu sans détour.





"S’agissant de la relation avec la fédération algérienne de football et celle du Cameroun, pour ma part, il n’y a aucun problème", déclare-t-il.





Dans la même logique, le quadruple ballon d’or africain a fait état des bonnes relations qui lient les deux pays : « Il y a un de mes frères qui a dit que j’ai apporté ma contribution pour que la Coupe d’Afrique se joue au Cameroun. Je ne l’ai pas fait seul, le premier pays qui s’est levé et a apporté son soutien, c’était l’Algérie. Le président de la fédération algérienne, il s’est levé et il était à côté de moi. Evidemment, le football connaît beaucoup d’émotions. Et ses émotions ont pris une autre ampleur, je déplore tout ça. Mais je n’irai jamais contre le peuple algérien parce que c’est un peuple fier comme le peuple camerounais ».