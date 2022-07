CHAN 2023 / Sénégal-Libéria : Les Lions tombent au stade Abdoulaye Wade mais se qualifient pour le 2ème tour

L'équipe nationale locale du Sénégal s'est qualifiée pour le 2ème tour des éliminatoires de CHAN 2023. En effet, en dépit de leur défaite au stade Me Abdoulaye Wade, les Lions coachés par Pape Bouna Thiaw sont qualifiés pour le 2ème tour où ils auront comme adversaire la Guinée.



Vainqueurs au match aller à Monrovia face au Libéria (0-3), les partenaires d'Alioune Badara Faty avaient bien entamé le match retour de Dakar en menant à la mi-temps 1-0 grâce à un but de Raymond Diemé Ndour (40). Toutefois, en seconde période, totalement méconnaissables, les Lions locaux vont subir la révolte des Libériens qui vont égaliser avant de marquer un 2ème but sur penalty. Malgré cette défaite 1-2 face aux Libériens, la première pour le Sénégal au stade Abdoulaye Wade, l’équipe nationale locale est qualifiée pour le 2ème tour. Toutefois, au vu de la prestation des joueurs dans ce match, le staff technique a encore beaucoup de travail à faire s’il veut permettre à l’équipe de décrocher son ticket pour Algérie 2023.