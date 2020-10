CNG : Le faussaire qui falsifiait les licences tombe

C. Thiobane, redoutable faussaire, a été arrêté et déféré au parquet par la Sûreté urbaine de Dakar.



Selon Libération, il falsifiait des licences du CNG pour faire voyager des candidats à l’étranger.



Il a usé du même modus operandi en falsifiant les cartes professionnelles de l’écurie Papa Kane de Thiaroye-sur-mer.



Il s’est présenté à ses victimes comme membre de cette écurie et que son leader «Reug-Reug» devait se rendre en Corée du Sud.



Les limiers ont découvert chez lui une dizaine de fausses licences (CNG) avec des photos de candidats qui devaient se rendre en Corée du Sud.