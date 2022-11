Dani Alves recadre Kylian Mbappé

Avec le Brésil, le latéral droit de 39 ans va tenter de remporter une sixième étoile pour la Seleçao en coupe du monde. Leur parcours débute ce jeudi 24 novembre face à la Serbie. La Gazzetta dello Sport a dévoilé une interview réalisée avec Daniel Alves qui ne mâche pas ses mots concernant Kylian Mbappé.