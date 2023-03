Dortmund : Can très remontré contre l'arbitrage après l'élimination face à Chelsea

Emre Can, milieu de terrain au Borussia Dortmund, était particulièrement remonté contre l’arbitrage après l’élimination face à Chelsea, mardi, en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (2-0).







L’arbitre de Chelsea - Dortmund vivement critiqué





Mardi soir, le Borussia Dortmund a mis un terme à son histoire en Ligue des Champions cette saison avec une élimination face à Chelsea (0-2). Après une victoire lors du match aller (1-0), les Allemands se sont inclinés sur les terres londoniennes, grâce notamment à un penalty de Kai Havertz en seconde période. Un tir au but qui a beaucoup fait parler, et cela, pour plusieurs raisons.









Nombreux ont d’abord estimé que la main de Marius Wolf, dans la surface de réparation, n’était pas volontaire. La VAR, qui s’est saisie de l’affaire, n’a pas hésité à siffler un penalty contre le BVB. Kai Havertz a alors décidé de le tirer et l’a loupé une première fois. Mais encore, la VAR est intervenue en demandant de le retirer suite à l’entrée des joueurs de Dortmund, mais surtout en premier lieu de Chelsea, dans la surface au moment du tir. Seconde chance pour Kai Havertz et cette fois-ci une tentative parfaitement réussie avec un contre-pied.



Can fortement agacé par les décisions





Emre Can, interrogé sur ce fait de jeu après la rencontre, a vivement critiqué le choix des arbitres tout au long de la partie. « Je pense qu'on a fait un match solide aujourd'hui (mardi). On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l'arbitre. Redonner le penalty (du 2-0) à retirer comme ça, comment c'est possible ? Je ne comprends pas. L'arbitre a été très mauvais aujourd'hui (mardi). La façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait à Stamford Bridge, peut-être qu'il a eu peur des supporters, je ne sais pas. L'UEFA aurait dû nous attribuer un autre arbitre, ça n'allait pas du tout. C'est très douloureux d'être éliminé aujourd'hui. (Chelsea) a bien joué en première période, en seconde période on a eu une belle occasion par Jude (Bellingham). Mais au final, on a eu trop peu d'occasions si on est honnêtes et on n'a pas réussi à marquer. »