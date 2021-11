Equipe nationale : Diao Baldé opéré et incertain contre le Togo et le Congo

Diao Balde Keita, opéré des amygdales

L’attaquant sénégalais a subi, ce mercredi, une opération au niveau de l’amygdalite. Il devrait être absent lors des prochaines rencontres des Lions.





Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives en 8 matchs de Serie A italienne, Diao Baldé Keïta connaît une entame de championnat moyenne. Un début de saison à l’image de son club, qui pointe à la dernière place du classement avec 6 pts au compteur, après 11 matchs.





Niveau santé, ce n’était pas la grande forme pour le joueur de 26 ans. Victime d’un abcès amygdalien, il a été opéré avec succès ce mercredi 3 novembre. Toujours hospitalisé, le joueur s’est voulu rassurant, après l’opération.





«La santé est la chose la plus précieuse que nous possédons, en plus de la famille. Ce n’était pas une semaine facile, mais je suis heureux de pouvoir partager un sourire avec vous pour vous confirmer que le pire est passé et que maintenant, je vais mieux», a posté le joueur sur son réseau social accompagné d’une photo où on le voit tout sourire, allongé sur un lit d’hôpital.





La logique veut qu’après une telle intervention médicale, un temps de repos soit observé. Diao Baldé ne devrait pas déroger à la règle. «Pour le joueur, repos et thérapies spécifiques, en attendant de pouvoir reprendre une activité compétitive dans un avenir proche», a annoncé le club de Cagliari dans un communiqué.