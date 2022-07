Euro féminin 2022 : l'Allemagne brise le rêve de finale de la France

Les joueuses de Corinne Diacre n'iront pas à Wembley. Les Françaises ont été éliminées en demi-finale de l'Euro féminin par l'Allemagne sur le score de 2 à 1. Dominées par leurs adversaires, les Bleues se sont montrées vaillantes en seconde période, mais sans réussir à renverser le match.







Les Bleues quittent l'Euro féminin après avoir perdu, mercredi 27 juillet, face à l'Allemagne 2 buts à 1. Ce sont les Allemandes qui affronteront en finale dimanche le pays hôte, l'Angleterre. Malgré un sursaut en seconde période, les Françaises se sont montrées beaucoup moins efficaces que la Frauen-Nationalmannschaft.







En début de rencontre, le jeu se révèle pourtant équilibré. Alors que les deux équipes s’observent, le match s’annonce comme très fermé. Chacune des sélections offre peu de possibilités à l’autre. Les défenses tiennent et ne permettent pas de placer le jeu.





Mais les Allemandes apparaissent rapidement comme un cran au-dessus au niveau physique. Ce sont d’ailleurs elles qui s’offrent la première vraie occasion à la 22e minute. Un coup franc tiré par Popp est repoussé d’une magnifique parade par la gardienne française Peyraud-Magnin.





Le doublé de la capitaine Popp





Les Bleues subissent alors l’impact de leurs adversaires. Dominatrice au milieu, Die Nationalelf prend la main peu à peu sur la rencontre. Malmenées, les joueuses de Corinne Diacre finissent par craquer juste avant la pause. À la 40e minute, la capitaine Popp ouvre le score d’une belle volée du pied gauche sur un centre parfait de Huth. Prise de vitesse, la défenseuse Périsset ne peut rien faire.





Mais les Françaises réagissent aussitôt. Entourée de trois Allemandes, Diani réussit à décocher une magnifique frappe lointaine dans les dernières secondes de la première période. Celle-ci touche le poteau avant de ricocher sur le corps de la gardienne allemande et de trouver le chemin des filets. Ce but de l’égalisation est finalement attribué à Frohms contre son camp.





À la reprise, les Allemandes remettent le pied sur le ballon et continuent de dominer. Les Françaises sont toujours bien incapables de lancer des offensives convaincantes. Mais à la 63e, les Bleues s’offrent enfin un temps fort. Diani réussit à déborder côté droit pour centrer en retrait sur Bacha, qui frappe du pied droit, mais c’est repoussé par Hendrich. Sur le corner qui suit, Bacha trouve la tête de Renard qui cadre, mais la gardienne allemande stoppe son tir sur sa ligne.





Malgré cette franche série d’occasions des Bleues, Popp permet à l’Allemagne de reprendre l’avantage dix minutes plus tard. Sur un centre de Huth, la capitaine allemande reprend d'une tête rageuse et inscrit un doublé. Encore une fois, l’équipe tricolore réagit immédiatement. À la 79e minute, à l’entrée de la surface, Bacha s’offre une énorme frappe, mais qui passe juste à côté du but allemand. Trois minutes avant la fin du temps réglementaire, les Françaises continuent de pousser et ratent encore l’égalisation. Sur un centre, Renard remet de la tête pour Geyoro, mais la joueuse du PSG n'arrive pas à récupérer juste devant le but allemand.





Les Françaises peuvent avoir des regrets. Face à une Allemagne qui a encore une fois maîtrisé son sujet, la sélection tricolore a manqué d'un petit supplément en attaque pour espérer obtenir son billet pour la finale.