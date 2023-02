Football africain : Le règne sans partage du Sénégal

Victoire du Sénégal au Chan d'Algérie

6 février 2022, 4 février 2023. Deux dates qui seront à jamais gravées dans l’histoire du football sénégalais grâce à la CAN remportée au Cameroun et désormais, le CHAN gagné en Algérie. Entre ces deux événements, figure un autre fait marquant : la victoire à la CAN de Beach soccer. Une ribambelle de trophées témoignant de la période faste du Sénégal sur le plan footballistique.





Ils sont venus sans crier gare et repartent en fanfare. Les Lions locaux ont remporté le championnat d’Afrique des Nations ce samedi 4 février devant l’Algérie. Une victoire, mieux, une prouesse obtenue au terme d’une rencontre âprement disputée du début à la fin. Pays organisateur de l’événement, les Fennecs ont vu leurs supporters venir en nombre au stade Nelson Mandela, qui affichait complet, pour les encourager. Il faut dire que les autorités locales ont grandement contribué à cette affluence avec la décision de rendre les billets gratuits pour les Algériens. Tout au long de la rencontre, la bande à Lamine Camara a dû faire face à la bronca algériennes à chaque touche de balle. Malgré ce support de taille, les Lions locaux n’ont pas bronché en tenant bon jusqu’à la séance fatidique des tirs au but. La pression a été plus forte lors de cet exercice mais les joueurs vont à nouveau la dompter en s’imposant sur le score de 5 buts à 4.





La bénédiction des tirs au but





Outsider au début de cette compétition, les Lions locaux ont pu monter en puissance au fil des matchs. Si leur victoire finale n’est pas si surprenante, la manière dont elle a été obtenue -les tirs au but- peut l’être. En effet, les pénalties ratés par le Sénégal contre la Côte d’Ivoire et l’Ouganda, lors des deux premières journées, laissaient penser que l’exercice était le talon d’Achille des hommes de Pape Thiaw. D’une faiblesse, ils en ont fait une force. Tout comme les Lions A le 6 février 2022 à Olembé au Cameroun. Les protégés d’Aliou Cissé glanaient leur première Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au terme de la séance des tirs au but (4-2) contre l’Egypte. Huit mois plus tard, à nouveau face à aux Pharaons, les Lions remportaient une nouvelle CAN cette fois-ci en Beach Soccer (6-5) et inscrivaient une septième étoile sur leur maillot.





Alioune Badara Faty : Le banc d’or





En plus de devenir la première nation africaine à remporter tous les trophées de la CAF chez les Seniors, le Sénégal voit l’un des siens entrer lui aussi dans l’histoire. 4e gardien lors de l’épopée victorieuse des Lions au Cameroun , Alioune Badara Faty était aussi de la partie en Algérie. Même s’il n’a pu disputer la moindre minute, la faute à l’excellent Pape Sy, il a, tout de même, reçu sa médaille d’or. La deuxième en un an. Il devient, grâce à cette distinction, le premier footballeur africain à remporter la CAN et le CHAN.





