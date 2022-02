Franz Beckenbauer sur un joueur du Sénégal : « Il est incroyable, il va marquer l’histoire du football »

Considéré comme le meilleur défenseur de l’histoire du football, Franz Beckenbauer est également l’une des voix les plus autorisées pour parler des défenseurs. Et s’il y en a un qui a tapé à l’œil du double Ballon d’or (1972 et 1976), c’est bien l’international sénégalais, Kalidou Koulibaly.





Lors d’un entretien avec le média allemand Kicker en 2019 et rapporté par Afriquesports, le « Kaiser » avait dit beaucoup de bien à l’attention de Kalidou Koulibaly, défenseur de Naples et capitaine de l’équipe nationale du Sénégal.





« Ce jeune homme est incroyable. Cela fait plusieurs saisons que Kalidou Koulibaly évolue à un niveau incroyable. Je suis un fan absolu de son style de jeu. Il est quasi impossible à passer en un contre un. Solide sur ses appuis, sa capacité de relance est magnifique. Calme et compétiteur à la fois. Il va marquer l’histoire du Napoli et du football. C’est bien de parler de Messi et Ronaldo, mais n’oubliez pas Kalidou Koulibaly« , avait déclaré Beckenbauer. « C’est un véritable monstre. Avec son impressionnant gabarit, il est beau à voir jouer, sa qualité de passe est impeccable et ses interventions sont spectaculaires et limpides. Je me retrouve en lui (rires) », avait-il ajouté.