Italie : Chiesa, 25 ans après le papa

Entré à la 84e minute à la place de Domenico Berardi contre l'Autriche (2-1 a.p.), ce samedi en 8es de finale de l'Euro, Federico Chiesa (23 ans, 29 sélections et 2 buts) a réveillé l'Italie et s'est montré décisif en ouvrant le score à la 95e minute. Un but inscrit 25 ans et 12 jours après celui de son père, Enrico Chiesa, le 14 juin 1996 contre la République tchèque, comme le souligne le statisticien Opta. Une sacrée famille !