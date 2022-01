Kouamé, Selemani, Tapsoba: les 23 joueurs de Pro League qui vont disputer la CAN

Les joueurs Pr League qui vont disputer la Can

Les sociétaires actuels de la Jupiler Pro League seront en nombre de vingt-trois à l'occasion de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, du 9 janvier au 6 février au Cameroun, sous réserve de forfaits liés au Covid.





Groupe A: le pays hôte le Cameroun a retenu les défenseurs Collins Fai (Standard) et Michael Ngadeu (La Gantoise) et le milieu de terrain Samuel Gouet (Malines). Le Bukina Faso compte sur le gardien Hervé Koffi (Charleroi) et l'attaquant Abdoul Tapsoba (Standard). Le Cap Vert a fait appel au défenseur Steven Fortes (Ostende) et au milieu de terrain Kenny Rocha (Ostende).





Groupe B: le Sénégal a sélectionné en défense Abdoulaye Seck (Antwerp). Les médians Mory Konate (Saint-Trond) et Ibrahima Cissé (Seraing) vont représenter la Guinée où Sory Kaba (OH Louvain) est appelé dans le secteur offensif.





Groupe C: le Maroc a fait appel au défenseur Sofian Chakla (OH Louvain) et au milieu de terrain Selim Amallah (Standard). L'attaquant Joseph Paintsil (Genk) représentera le Ghana. Faiz Selemani (Courtrai) figure parmi les attaquants des Comores.





Groupe E: l'attaquant Christian Kouamé (Anderlecht) sera au poste pour la Côte d'Ivoire. L'Algérie compte sur le défenseur Mohamed Reda Halaimia (Beerschot) et le médian Adem Zorgane (Charleroi).





Groupe F: la Tunisie a appelé Hamza Rafia (Standard) pour compléter son entre-jeu. Le Mali fait confiance dans ce même secteur de jeu à Kouamé Nguessan Rominique (Cercle Bruges). L'entraîneur belge de la Gambie Tom Saintfliet a sélectionné le milieu de terrain Sulayman Marreh (La Gantoise) et les attaquants Abdoulie Jallow (Seraing) et Muhammed Badamosi (Courtrai).