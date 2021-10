L'Atlético de Thomas Lemar trop fort pour le Barça

Champion en titre, l'Atlético a aggravé la crise du Barça en s'imposant 2-0 au Wanda Metropolitano ce samedi. Thomas Lemar a été excellent.







Le match : 2-0

Le calice jusqu'à la lie. Humilié lors de ses deux matches de Ligue des champions face au Bayern et à Benfica (0-3 à chaque fois), incapable de battre Grenade (1-1) ou Cadix (0-0) en Liga, le Barça a encore coulé sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (0-2) samedi.









Et parce que rien n'est épargné à Ronald Koeman, suspendu et en tribunes ce samedi, son ancien joueur Luis Suarez a marqué le deuxième but. L'Uruguayen s'est d'abord excusé envers les fans catalans, puis il a fait mine de passer un coup de fil, clin d'oeil acerbe à Koeman, qui lui avait dit par téléphone qu'il ne comptait plus sur lui à l'été 2020. Organisé en 4-2-3-1, le Barça n'a rien pu faire face à la vivacité de Lemar (voir par ailleurs), à la technique et au placement malicieux de Joao Felix, impliqué sur les deux buts locaux. Seul Coutinho a eu des occasions pour l'équipe blaugrana (27e, 60e). Depay s'est battu seul face au trio défensif Savic-Hermoso-Giménez.





Devant 60 000 fans bouillants, l'Atlético aurait pu gagner plus largement mais Suarez n'a pas cadré (28e), Felix a trop centré sa frappe de la 66e et surtout Griezmann a gâché un superbe contre (74e). Pas de quoi ternir la fête magnifique du Wanda Metropolitano, ravi de voir son club occuper la tête de la Liga avec le Real Madrid.





Le joueur : Lemar à toute vitesse

La première titularisation de Thomas Lemar depuis cinq semaines a été un chef-d'oeuvre. De retour d'une blessure musculaire à une cuisse, l'ancien joueur de Monaco a bonifié sa magnifique entrée en jeu de mardi sur le terrain de l'AC Milan (2-1).





Installé au coeur du jeu où il apporte tant de liant, il s'est délecté de plongées dans le dos de la défense catalane. C'est sur l'une d'elles qu'il a ouvert le score (23e). Auteur d'une récupération aux abords de sa surface à la 44e, il a pu remonter tout le terrain pour décaler Suarez, qui a doublé la mise. Son devoir accompli, il a passé sa deuxième période à défendre, à presser (4 récupérations, 1 interception)... Non sélectionné avec les Bleus, Lemar a pris une belle revanche. Et confirme qu'il a enfin assimilé les principes de Diego Simeone.