La liste d'Aliou Cissé pour la CAN a fuité... voici les grandes surprises

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé annoncera le 24 décembre prochain la liste des 30 joueurs qui prendront part à la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022).



Selon le site “glasenfoot”, deux joueurs locaux seront présents dans la liste d’Aliou Cissé, à savoir Mou­tarou Barry le défenseur de Teungueth FC et Alioune Badara Faty le gardien du Casa Sport.



Selon toute vraisemblance, la liste des 30 joueurs du Sénégal sera composée des joueurs suivants :



Gardiens (4) : Edouard Mendy (Chelsea FC/ Angleterre), Alfred Gomis (Stade Rennais/ France) Alioune Badara Faty (Casa Sports/Sénégal) et Seni Dieng (QPR/ Angleterre).



Défenseurs(10) : Kalidou Koulibaly (Napoli/ Italie), Ibrahima Mbaye (Bologne FC/ Italie), Bouna Sarr (Bayern Munich/ Allemagne), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace/ Angleterre), Abdou Diallo (PSG/France) Abdoulaye Seck (Royal Antwerp/ Belgique), Fodé Ballo Touré (AC Milan/ Italie), Abdou Diallo (PSG/ France), Mou­tarou Barry Teungueth FC/Sénégal) et Saliou Ciss (AS Nancy/ France)



Milieux de terrain (6) : Idrissa Gana Gueye (PSG/ France), Nampalys Mendy (Leicester City/ Angleterre), Pape Matar Sarr (Metz FC/ France), Moustapha Name (Paris FC/ France), Loum Ndiaye (Deportivo Alavés/ Espagne) et Pape Gueye (Olympique de Marseille/ France)



Attaquants (10) : Sadio Mané (Liverpool FC/ Angleterre), Boulaye Dia (Villarreal/ Espagne), Ismaïla Sarr (Watford/ Angleterre), Famara Diedhiou (Alanyaspor/ Turquie), Habib Diallo (Strasbourg/ France), Bamba Dieng (Olympique de Marseille/ France), Sada Thioub (Angers/France), Keita Balde Diao (Cagliari Calcio/Italie), Abdallah Sima (Brighton/Angleterre) et Ismail Jakobs (Monaco/France).