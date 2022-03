Les salaires des stars du foot révélés par L’Equipe: Hazard mieux payé que Mbappé, Neymar tout en haut

Les salaires des stars du foot révélés par L’Equipe

Comme chaque année, le journal L’Équipe a dévoilé les salaires des joueurs évoluant en Ligue 1. L’occasion de découvrir les émoluments des stars du PSG, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le quotidien sportif a également publié les tops 5 des footballeurs les mieux payés dans les principaux championnats européens. On y retrouve Eden Hazard et Kevin De Bruyne.





Dans le classement du salaire des joueurs de Ligue 1 établi par L'Equipe, les 14 premières places sont occupées par des éléments du PSG. Neymar domine ce classement avec son salaire mensuel brut de 4.083.000 euros, devant la star argentine Lionel Messi, arrivée l'été dernier en provenance du FC Barcelone (3.375.000 euros) et Kylian Mbappé (2.220.000 euros), qui arrive en fin de contrat.





Le salaire moyen au PSG s’élève à 990.000 euros, quand pour toutes les équipes de L1, il s’élève à 100.000 euros (67.000 sans le PSG) selon les calculs de L’Equipe. Derrière le PSG, les clubs les plus dispendieux en matière de salaires sont Marseille (salaire moyen brut de 226.000 euros), Monaco (185.000 euros), Nice (130.000 euros) et Lyon (120.000 euros).





KDB derrière CR7

Toujours selon des chiffres cités par L'Equipe, le joueur le mieux payé d'Europe hors France est Cristiano Ronaldo (Manchester United), qui touche 2,6 millions d'euros bruts mensuels. Il devance le Diable Kevin De Bruyne (2.06M€ par mois). En Espagne, Eden Hazard est également le deuxième joueur le mieux payé, à égalité avec son coéquipier Gareth Bale (salaire moyen brut de 2.270.000 millions d’euros). Seul Gerard Piqué fait mieux (2.330.000 euros).