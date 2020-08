Ligue 1 : l'OM commence par une victoire spectaculaire à Brest

Grâce notamment à un super Florian Thauvin, l'OM s'est imposé à Brest (3-2) ce dimanche pour son premier match de Championnat.











L'homme : Thauvin déjà en forme





Sa première titularisation en L1 depuis le 24 mai 2019 a été une réussite. Florian Thauvin, de retour après une grave blessure à une cheville, a été impliqué sur les trois buts de son équipe. Il a ouvert le score en solo : bien lancé par Sanson, il s'est mis sur son pied gauche d'un crochet du droit et a vu sa frappe être déviée dans le but par Perraud. Il a aussi parfaitement tiré deux coups francs qui ont été poussés au fond par Caleta-Car (27e, 80e).













Balerdi l'a empêché d'afficher une troisième passe décisive en manquant le cadre (85e). Coupable d'avoir poussé trop loin un ballon de Radonjic (39e) ou devancé par un tacle parfait de Duverne (49e), il n'a pas pu inscrire un doublé.





Sa première période a été emballante, avec 28 ballons touchés (plus que Radonjic ou Benedetto) et quatre centres tentés sur les... quatre de son équipe. Pas avare de courses (pour presser ou même empêcher un ballon de sortir en touche), il a aussi réalisé une interception et quatre récupérations avant la pause. Il a logiquement baissé le pied physiquement en seconde période, comme son équipe.





0/9





Marseille est invaincu lors de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (7 victoires, 2 nuls), plus longue série en cours et sa plus longue depuis octobre 2015 - mars 2016 (11).