Ligue 2 / 13ème journée : Jamono Fatick consolide son fauteuil de leader

Jamono Fatick a terminé la première moitié du championnat à la première place. Le club du Sine a été souverain à domicile en battant le Port de Dakar (1-0). Avec cette 5ème victoire dans son antre du stade Massène Sène, Jamono Fatick (1er , 25 pts) consolide sa première place.



Amitié FC (2ème ,23) qui convoitait la première place, a été accroché par le promu HLM de Dakar (1-1). Avec ce match nul, Amitié compte deux points de retard sur Jamono.



Toujours dans le haut du tableau, Oslo F.A a réalisé une bonne opération en battant le Ndiambour de Louga (2-1). Avec ce succès, Oslo F.A se hisse à la 3ème place. Dans le dur depuis quelques journées, l’AJEL de Rufisque a été contraint au match nul (0-0) par Thiès FC (8ème, 15pts). Avec ce 5ème match nul d’affilée, AJEL perd du terrain et occupe maintenant la 4ème place avec 21 points.



Après un début de championnat difficile, l’Union Sportive de Ouakam réalise une belle remontée. Les « Requins » ont enchaîné une 2ème victoire d’affilée en allant battre Walydaan sur son terrain (0 -1).



Dans le bas du tableau, DUC (10ème,15pts) et Mbour PC (11ème, 12pts) se sont neutralisés (0-0).



Ce lundi, Demba Diop FC rencontre Keur Madior dans le derby de la petite côte. Au total, sur les 6 rencontres disputées, 7 buts ont été marqués.



Ligue 2 : résultats 13ème journée



Jamono Fatick / Port 1-0



HLM de Dakar / Amitié FC 1-1



Walydaan / US Ouakam 0-1



DUC/ Mbour PC 0-0



Thiès FC / AJEL de Rufisque 0-0



Oslo F.A/ Ndiambour 2-1



Demba Diop FC/ Keur Madior, ce lundi