Ligue des champions : le récap des qualifiés et des éliminés

Ce mardi, la phase de groupes de la Ligue des Champions a livré son verdict final dans les poules A, B, C et D. En attendant les résultats de mercredi dans les autres groupes, on connait déjà 12 équipes qualifiées pour les 8es de finale de la C1, mais aussi 5 formations reversées en Ligue Europa et 6 clubs éliminés de toutes les compétitions européennes. Voici un récapitulatif complet.







Equipes qualifiées à la première position : Manchester City, Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United.





Equipes qualifiées à la 2e position : PARIS SAINT-GERMAIN, Atletico Madrid, Sporting Portugal, Inter Milan.





Equipes qualifiées mais position incertaine : Chelsea, Juventus Turin.





Equipes reversées en Ligue Europa : RB Leipzig, FC Porto, Dortmund, Sheriff Tiraspol, Zénith Saint-Pétersbourg.





Equipes éliminées des compétitions européennes : Bruges, AC Milan, Besiktas, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev, Malmö.