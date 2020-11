Ligue des Champions : Le triste record de l’OM, Mane buteur, le Réal respire...

On jouait ce mardi les premiers matches de la 3e journée des phases de poules de la C1. L’OM a égalé un triste record, Mane s’est offert un joli but et le Real a respiré grâce au 100e but de Ramos.





Pas de grosses surprises ce mardi si ce n’est la déculottée reçue par Shaktior Donetsk à domicile face à M’Gladbach (0-5) grâce à un triple du franco malien Alassane Plea. Dans ce même groupe B, le Real s’est donné de l’air en remportant son premier duel face à Inter (3-2) avant son match retour à San Siro, lors de la prochaine journée. Sergio Ramos en a profité pour inscrire son 100e but avec la Maison Blanche. Le Real passe devant l’inter au classement.







Dans le groupe C l’OM a sombré (3-0) devant Porto et rejoint les équipes détenant le record de 12 défaites consécutives en Ligue des champions.







Dans l’autre match du groupe, Man City a terrassé sur le même score Olympiakos de Pape Abdou Cisse. Le sénégalais a joué toute la partie.







Liverpool et Sadio Mane se sont baladés à l’Atlanta (0-5). L’attaquant sénégalais a participé a la fête en marquant un somptueux but. Les Reds dominent le groupe D devant L’Ajax, victorieux de Midtjylland (1-2).