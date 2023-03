Liste d’Aliou Cissé contre le Mozambique : Quelques places à prendre dans la tanière

Le Sénégal affronte le Mozambique dans une double confrontation, prévue le 24 à Dakar, le 28 mars à Maputo. En perspective de ces matchs comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2024, Aliou Cissé va publier, ce vendredi, la liste des Lions qui prendront part à ces rencontres. Dans ce groupe, les huitièmes de finaliste de la Coupe du monde au Qatar seront, sans doute, majoritaires. Mais avec les cascades de blessures et la méforme de certains cadres, quelques places sont à prendre dans la tanière.



Sadio Mané, Habib Diallo d’attaque…



Connu pour sa logique de continuité, Aliou Cissé n’a pas l’habitude de faire une révolution dans ces choix depuis qu’il est sur le banc de l’équipe nationale du Sénégal. Mais quelques noms de joueurs s’imposent à lui face au Mozambique avec notamment le retour de sa star Sadio Mané et probablement de Habib Diallo. D'autres jeunes, qui sont en train de rayonner dans les championnats européens, pourraient bénéficier d'une première cape.



Éloigné des pelouses à cause d’une blessure au péroné qui l’avait privé de mondial, le joueur du Bayern a effectué son retour dans la compétition. Sadio Mané, qui a participé à la qualification de son club en quart de finale de la Ligue des champions, reprend petit à petit du poil de la bête. Ce qui lui permettra de retrouver ses partenaires en équipe nationale.



Zappé lors du mondial par Cissé, Habib Diallo pourrait effectuer son retour dans la tanière. L’attaquant de Strasbourg est, aujourd'hui, l'un des meilleurs Lions à ce poste avec 13 réalisations cette saison en Ligue 1 française.



En plus de ces deux attaquants, d’autres jeunes joueurs comme Dion Lopy (Reims) sont en train de démontrer leur talent dans l’élite française. Le milieu de terrain rémois de 21 ans a convaincu plusieurs observateurs cette saison.



Naoh, le fils de l’ancien n°10 des Lions, Kalidou Fadiga, pourrait aussi honorer sa première sélection. Convoqué pour la première fois lors des matchs amicaux contre la Bolivie et l’Iran, Fadiga avait déclaré forfait à causé d’une commotion cérébrale. Il peut espérer une chance pour cette double confrontation contre le Mozambique. Mais sa venue pourrait être compromise par un éventuel retour de Bouna Sarr qui avait aussi raté la coupe du monde à cause d’une blessure.



...Exit Famara Diédhiou, Moustapha Name, Cheikhou Kouyaté



Si certains cadres pourraient effectuer leur retour dans la tanière, d’autres traversent des moments difficiles. Touché aux ischio-jambiers lors de la première rencontre des Lions à la coupe du monde, Cheikh Kouyaté n'a toujours pas repris la compétition avec Nottingham Forest en Premier League. Il pourrait ainsi déclarer forfait contre le Mozambique. Abdou Diallo, qui traînait une blessure au genou lors du mondial, n'a pas aussi repris la compétition avec Leipzig en Bundesliga.



Contrairement à ces derniers, Famara Diédhiou et Moustapha Name pourraient être victimes de leur choix et de leur manque de temps de jeu avec leur club. En difficulté à Alanyaspor avant même la coupe du monde, Diédhiou avait décidé, l’hiver dernier, de quitter le club turc pour la Granada (D2 espagnol). Mais jusqu’à présent il peine à s’imposer dans ce club. Moustapha Name qui a rejoint Paphos Fc, club chypriote, sera probablement mis au second plan par la concurrence.