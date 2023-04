’Propos racistes et Islamophobes’’: Galtier profondément choqué

Accusé d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires à l’endroit des joueurs noirs et musulmans quand il était entraîneur de l’Ogc Nice, Christophe Galtier a encore réagi sur cette affaire qui est loin de connaître son épilogue. En conférence de presse d’avant match contre Lens, le coach du PSG se dit choqué par ces propos qu’on lui prête.







"Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurtent au plus profond de mon humanité", a fait savoir Galtier.





L'entraîneur du club de la capitale française poursuit: "Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l'autre quels que soient son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d'homme a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres, je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte".