Lutte : Les arbitres Sitor Ndour et Cie graciés aujourd'hui

D'après Les Échos, les arbitres de lutte Sitor Ndour et Cie, qui avaient été radiés à vie ou suspendus, seront tous réhabilités.





La nouvelle équipe du CNG va les gracier lors de la réunion du Comité directeur prévue, aujourd’hui, à l’Arène nationale.