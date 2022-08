Lutte : touché au coup d’envoi par Gris, Balla Gaye 2 raconte

Entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, dimanche dernier, il y avait de la bagarre et de la lutte pure. Dans le premier registre, le Fassois s’est le plus illustré, même si son adversaire a apporté la réplique. Dans le second, le Lion de Guadiawaye a pris le dessus sur son adversaire qu’il a terrassé avec autorité.



Dans les colonnes de L’Observateur de ce mercredi, Balla Gaye 2 est revenu sur les 13 minutes de sa confrontation avec Gris Bordeaux. Il signale que ce dernier «voulait abréger le combat dès les premières minutes».



«Il voulait imposer la bagarre, mais ç’a mal tourné, rembobine le Lion de Guédiawaye. Il a pris des coups. C’est vrai que j’avais pris un coup en début de combat. C’est la raison pour laquelle j’ai reculé de deux pas pour attendre pour adversaire. Mais il n’a pas eu le courage de m’attaquer parce qu’il savait ce qui l’attendait.»



Balla Gaye 2 ajoute : «Je lui ai ensuite donné un coup qui l’avais presque mis à terre. Je pouvais terminer le combat à cet instant, mais j’étais trop concentré sur la bagarre. Les gens pensent que j’étais KO debout lorsque j’ai reçu un coup. Je voulais juste lui tendre un piège. Nous avons livré un excellent combat où il y a eu de la bagarre et de la lutte pure.»