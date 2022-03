Manche retour Sénégal-Égypte : Le ministre des Sports aux côtés des Lions pour décrocher la qualification

Matar Ba et Abdoulaye Saydou Sow au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio

Le ministre des Sports, Matar Bâ en compagnie du premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football et ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Saydou a fait le déplacement hier à Diamniadio pour encourager Sadio Mané et sa bande qui livraient leur dernier galop d’entraînements avant d’aller à l’assaut des Egyptiens ce mardi à partir de 17 h au Stade Abdoulaye Wade.





« C’est un message du Chef de l’Etat qui m’a demandé de venir parler aux joueurs qui sont à un match extrêmement important. Comme ils l’avaient fait au Cameroun, on leur à demandé d’être de véritables Lions, ils ont la capacité de décrocher cette victoire. On a réussi la Coupe d’Afrique qui n’était pas du tout facile mais on y avait cru. On est ici dans ce beau temple de football et ce qui permettrait à cette équipe de se qualifier, ce sont des efforts mais surtout l’esprit de gagne. Il faut qu’on y arrive », a lâché Matar Ba hier lors du dernier galop d’entraînements des Lions.





Le ministre des Sports a expliqué pourquoi le ticket pour le mondial est aussi important. « Vous savez ce qu’une qualification dans une Coupe du monde rapporte à un pays comme le nôtre, une fédération qui a besoin de ressources financières. Un pays qui est la première équipe africaine et qui est le 18e mondial. Donc on doit y croire. Et on y croit jusqu’à la fin.