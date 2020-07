Mbaye Niang ou Islam Slimani, OM devra choisir

L’Olympique de Marseille, lancée en quête d’un attaquant, a inscrit sur son calepin les noms de Mbaye Niang et Islam Slimani, le choix final du club phocéen devant l’amener à trancher en faveur de l’un ou l’autre des deux attaquant, sur fond de duel symbolique entre le Sénégal et l’Algérie, comme en finale de la CAN 2019.

L’attaquant sénégalais de Rennes (France) n’a d’ailleurs pas fait de mystère de son attirance pour l’OM en déclarant sa flamme au club phocéen lors d’une édition du Canal Foot Club (CFC), émission de la chaîne cryptée Canal +, le 25 mai dernier.

L’attaquant sénégalais, que l’on dit mal dans sa peau en Bretagne depuis le départ de son mentor Olivier Létang, en février dernier, s’est d’ores et déjà dit prêt à baisser son salaire pour entrer dans les plans du club phocéen confronté à des problèmes de trésorerie, selon les médias spécialisés.

Auteur de 12 buts la saison dernière en Ligue 1 avec Rennes, Mbaye Niang est perçu comme l’attaquant qui manque à l’OM, bien noté cette année en championnat, un crédit sur lequel le club compte surfer pour faire bonne figure en Ligue des champions la saison prochaine.

A 31 ans, Islam Slimani, pas conservé par l’AS Monaco où il avait été prêté par Leicester (élite anglaise), sait lui qu’il ne fait pas partie des plans du club anglais.

Avec neuf buts et huit passes décisives en 19 matchs, l’Algérien a été le pendant idéal de l’attaquant vedette de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder, co-meilleur buteur de la Ligue 1 française.

Arrivé sur la pointe des pieds sur le Rocher, Slimani est crédité d’une belle saison en France, ce qui lui a permis de redorer son blason et de devenir intéressant pour un club comme l’OM.

S’y ajoute que là où Rennes demande jusqu’à 25 millions d’euros (plus de 16 milliards de francs) pour laisser partir Mbaye Niang, Slimani peut arriver en prêt payant sur la Canebière pour une somme d’environnant 10 millions d’euros (plus de six milliards et demi), selon des médias français.

L’OM qui compte déjà dans ses rangs trois attaquants, l’Argentin Dario Benedetto, le Français Valère Germain et le Grec Kostas Mitroglou, de retour de prêt, devra trancher entre les deux attaquants.