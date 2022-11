Mondial-2022: Lukaku retenu dans la sélection de la Belgique malgré sa blessure

L'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku, qui était incertain en raison d'une blessure à une cuisse, est finalement retenu dans la sélection des 26 internationaux belges pour le Mondial-2022 au Qatar, a annoncé jeudi le sélectionneur Roberto Martinez.

"Romelu est médicalement apte, je crois que c'est assez clair", a déclaré le sélectionneur espagnol lors d'une conférence de presse au QG des Diables rouges à Tubize, au sud de Bruxelles.

Official. Here’s Belgium squad for the World Cup ???????????? #WorldCup2022



Lukaku, De Ketelaere, Mertens and Trossard in. Divock Origi, out. pic.twitter.com/EVzMwemyGN