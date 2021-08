Mondiaux d’athlétisme U20 (Triple Saut) : Saly Sarr termine à la 8e place

La spécialiste sénégalaise au triple saut, Saly Sarr (19 ans), a terminé à la huitième place lors de la finale, aux Championnats du monde d’athlétisme U20, se déroulant en Nairobi.



Spécialiste sénégalaise au triple saut, Saly Sarr n’a pas été au top, pendant les championnats du monde d’athlétisme. En effet, l’athlète de 19 ans a terminé huitième en finale, aux Championnats du monde d’athlétisme U20, qui se déroule en Nairobi (Kenya) avec un bon de 12 mètres 93. La jeune coureuse a mordu quatre fois. Elle avait réalisé 13.06 lors des qualifications, 4e meilleure performance de l’ensemble des deux groupes, améliorant ainsi le record national U20 que détenait Kène Ndoye en 1997 à Nogent Sur Marne qui était de 13 mètres 03.