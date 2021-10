Premier League : Mané buteur mais Liverpool piétine, Kouyaté et Mendy gagnent

Dans le cadre de la 10ème journée de Premier League, Liverpool et Manchester City ont réalisé les mauvaises opérations du jour au sommet du classement. Les Reds, qui menaient 2-0 contre Brighton à Anfield, se sont fait peur contre les Seagulls (2-2) alors que les Skyblues ont chuté contre le Crystal Palace de Patrick Vieira à l'Etihad (0-2). Chelsea, large vainqueur à Newcastle (3-0), conforte donc sa place de leader.



Après la belle victoire inaugurale d'Arsenal à Leicester (2-0) dans cette 10ème journée de Premier League un peu plus tôt ce samedi, le championnat anglais nous offrait un beau multiplex mettant notamment en scène les 3 premiers du classement (Chelsea, Liverpool et Manchester City) à partir de 16 heures. Commençons par le choc des extrêmes, ou presque. 18 points séparaient le Newcastle (19ème, 0 victoire) d'un Saint-Maximin titulaire contre le leader Chelsea au coup d'envoi de cette partie. Les hommes de Thomas Tuchel, avec un Kanté de retour dans le onze, tout comme Ziyech, ont eu du mal à faire respecter la hiérarchie avec une domination nette mais stérile, dans un premier temps.



Le Marocain n'a lui pas été verni à St James' Park. Il s'est d'abord vu refuser logiquement un joli but en raison d'une position de hors-jeu (29e) en première période, mais c'était à peu près tout avant la pause. Au retour des vestiaires, Ziyech a ensuite trouvé le poteau de Darlow (47e), continuant à jouer de malchance alors qu'il ne fait pas partie des premiers choix de TT avec les Blues. C'est finalement du pied gauche de James, auteur d'une frappe surpuissante, que la lumière est venue pour Chelsea (65e), avant que le latéral droit anglais n'inscrive un doublé (77e) et que Jorginho ne transforme sans trembler un penalty pour parachever le succès des Londoniens trois minutes plus tard. Chelsea a su mettre le pied sur l'accélérateur en seconde période pour faire la différence et prendre ses distances avec ses concurrents directs au classement.



Liverpool se saborde contre Brighton



Car Liveprool, en démonstration de force à Old Trafford contre son rival Manchester United le week-end dernier, a calé contre Brigthon. Malgré un gros sauvetage d'Alisson devant March (3e) et le poteau trouvé par Bissouma (16e), les Reds ont rapidement pris les devants grâce à un Henderson lancé et chirurgical à l'entrée de la surface sur un service dans le bon tempo de Salah (4e). Puis grâce à une tête plongeante et rageuse de Mané (24e), probablement encore frustré par sa non titularisation lors du derby d'Angleterre, sur un ballon déposé par Oxlade-Chamberlain (entré en jeu à la place de Keita, blessé).



Mais Liverpool a raté, à l'image de Firmino (16e), et n'a pas creusé l'écart quand l'occasion s'est présenté. Les Seagulls en ont alors profité pour revenir dans le match grâce à une merveille de Mwepu ayant lobé dans un trou de souris Alisson (41e). Tout comme Mané, qui s'est aussi vu refuser un but de la main, après intervention de la VAR, en profitant d'une erreur de relance de Sanchez (35e), Salah pensait y aller de son but mais une position de hors-jeu initiale l'en a empêché (48e). Brighton a alors poussé et a logiquement recollé au score, grâce à Trossard (65e). Les Reds ont même au chaud car un hors-jeu a privé Trossard du doublé (76e). Les Reds, dominés en seconde période, peuvent avoir des regrets et laisse Chelsea prendre 3 points d'avance dans son trône de leader.



Vieira joue un mauvais tour à City et Guardiola, Laporte expulsé



Liverpool conserve néanmoins sa place de dauphin car, pour le retour de Patrick Vieira à l'Etihad Stadium, Crystal Palace a surpris Manchester City (2-0). Zaha, bien servi par Gallagher après un contre rondement mené, a ouvert le score très tôt (5e), comme pour annoncé que les Skyblues ne vivraient pas une partie de plaisir contre les Eagles. Les hommes de Pep Guardiola ont timidement dominé les débats, ne parvenant pas à inquiéter Guaita. Le très remuant Zaha, encore lui, a même provoqué l'expulsion de Laporte avant la mi-temps, pour ne rien arranger pour City.



Mais même en infériorité numérique, City a prouvé qu'il avait de la ressource, et beaucoup de qualités, continuant de dominer les débats. Jesus pensait ramener les Cityzens à égalité mais la position illégale de Foden, à la baguette, n'a pas échappé à la VAR (60e). Devant son public, Man City a poussé, en vain. Et Gallagher, encore étincelant avec Palace, a fait le break en fin de partie (88e) pour offrir une fin de match plus sereine à ses partenaires. Et ainsi ternir la 200ème de Pep Guardiola en Premier League sur le banc Manchester City, désormais à 5 points de la première place. Crystal Palace confirme ses bonnes prestations récentes par un gros résultat, le 2ème succès seulement de Vieira depuis sa prise de fonctions.



Cornet s'illustre encore avec Burnley



Dans les autres rencontres de l'après-midi, Cornet a de nouveau brillé avec Burnley. L'ancien joueur de l'OL a activement participé au large succès des Clarets contre Brentford (3-0) en inscrivant un superbe but, le 3ème des siens, depuis l'entrée de la surface des Bees (36e). L'international ivoirien, qui compte désormais 4 buts avec Burnley, s'était vu refuser une première réalisation pour un hors-jeu quelques minutes avant (15e). Dans cette rencontre, Wood s'est lui aussi distingué en envoyant une frappe sèche au fond des filets pour ouvrir le score (4e). À noter qu'Adams a lui aussi inscrit un magnifique but offrant la victoire à Southampton sur la pelouse de Watford (1-0).



Les résultats de 14 heures GMT en Premier League

Burnley 3-1 Brentford : Wood (4e), Lowton (32e), Cornet (36e) / Ghoddos (79e)

Liverpool 2-2 Brighton : Henderson (4e), Mané (24e) / Mwepu (41e), Trossard (65e)

Manchester City 0-2 Crystal Palace : Zaha (6e), Gallagher (88e)

Newcastle 0-3 Chelsea : James (65e, 77e), Jorginho (80e, sp)

Watford 0-1 Southampton : Adams (20e)