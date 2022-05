Qui est Alpha Dionkou, nouveau lion et jeune espoir du Barça ?

Alpha Diounkou,recue Aliou Cisse, Taniere

Après avoir fait ses débuts à Majorque, Alpha Dionkou est détecté par Manchester City qui l’enrôle dans sa catégorie des jeunes (-18 ans) lors de la saison 2017-2018. Il va y passer trois ans avant de revenir en Espagne, à la fin de son bail chez les Sky Blues.





Alpha va signer un contrat de 4 ans le 31 août 2021 avec Granada CF et il sera prêté dans la foulée à San Fernando (club pensionnaire de la troisième division espagnole). Le joueur de 19 ans dispute 13 matchs avec la formation espagnole au cours de la première partie de saison. Confronté à un déficit d’arrière droit en cours de saison, le FC Barcelone B se tourne vers le jeune sénégalais qui le signe en prêt. En Catalogne, l’arrière latéral droit va s’imposer et disputer 15 matchs et délivrer 1 passe décisive. Des prestations qui lui ont valu de prendre part à quelques séances d’entraînement avec l’équipe A. En sélection nationale, Alpha Dionkou a arboré le maillot de l’Espagne des moins de 17 ans puis a renoncé à cette dernière pour rejoindre la tanière des -20 ans.