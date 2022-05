Sadio Mané sur son penalty manqué: "Édouard Mendy me connaît très bien..."

L'attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané est revenu sur son penalty raté en finale de la FA Cup, ce samedi, face à Édouard Mendy, son coéquipier en équipe nationale.

"C'était très très difficile. Edouard Mendy me connait très bien, j'ai voulu le piéger, mais il a été plus malin", a-t-il réagi au micro de BeIN Sports à la fin de la rencontre remportée par les Reds.

En tout cas, pour Sadio Mané, "l'objectif est de gagner le plus de trophées possibles".

Interrogé sur le Ballon d'Or, le Lion de la Téranga dit pense d'abord au collectif. Toutefois, dit-il, "si ça arrive, c'est un bonus".

