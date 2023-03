Sélection nationale : Aliou Cissé zappe les joueurs locaux

Beaucoup d’observateurs s’attendaient à la convocation de joueurs locaux sur la liste du sélectionneur national Aliou Cissé. Les Lions de la sélection locale ont fait bonne impression et ont remporté la finale du Chan avec le meilleur gardien de but Pape Mamadou Sy. Pourquoi pas la présence d’un seul joueur local avec la sélection A ?



«On a un pool de gardiens qui jouent à un niveau un peu intéressant», répond Aliou Cissé avant de se prononcer sur le cas Lamine Camara. «Il y a la rencontre des olympiques avec les U23. Sinon, Lamine Camara serait là. Je l’ai vu jouer avec les locaux et les moins de 20 ans. Ndiaye, ce défenseur central, aussi, je le trouve intéressant. On a préféré les laisser avec leurs catégories respectives. Ils ont fait une bonne compétition U20 et du Chan», trouve Aliou Cissé. Mais «ce sont des garçons qui sont en retard par rapport à d’autres garçons qui sont en train de progresser dans des championnats bien relevés», explique-t-il.



Aliou Cissé de rappeler que «l’équipe nationale A n’est fermée à aucun joueur. On est en train de suivre 50 joueurs. Il y a le niveau et le nombre que la fédération m’impose de sélectionner. Ce n’est pas intéressant de choisir une trentaine et de les laisser sur le banc. Nous allons continuer à suivre la progression de certains joueurs», conclut-il.