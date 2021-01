SUPER CUP : Real Sociedad - Barça 1-1, le Barça au bout de la nuit

Le Barça était opposé à la Real Sociedad en demi-finale de Supercoupe d'Espagne ce mercredi. Et Le Barça est passé au bout du suspense.







Le Barça voulait poursuivre sur sa bonne dynamique entrevue depuis le début de l'année face à l'une des formations les plus intéressantes cette saison en Liga, la Real Sociedad. Un duel transposé en demi-finale de Supercoupe d'Espagne qui valait forcément le détour, notamment avec un Griezmann titulaire et un Messi blessé et dons sur le banc.





À la demi-heure de jeu, c'est Ousmane Dembélé, titulaire lui aussi, qui initiait la première action des siens, fixant deux adversaires avant de lancer Mingueza du gauche. Le centre de ce dernier parvenait à Braithwaite dont la tête n'était pas cadrée.





Quelques minutes plus tard, on retrouvait Dembélé qui centrait du droit pour la reprise en ciseau d'Alba, un ciseau un peu trop croisé. Mais c'est à 5 minutes du repos que le Barça prenait enfin les devants. Un centre de Griezmann pour la belle reprise de la tête de De Jong qui trompait Le Normand, le portier adverse, au grand bonheur de Messi sur le banc.

Et alors que Ter Stegen avait sauvé les siens lors d'un face-à-face avec Isak à la 18e minute, le Barça rentrait aux vestiaires avec un léger avantage. Un avantage qu'il n'allait pas parvenir à conserver en seconde période.





En effet, de héros à maudit, De Jong allait se rendre coupable d'une main dans sa surface sur sa droite après un débordement d'Oyarzabal à gauche dès la 49e minute.





Après quelques minutes de reflexion, 'larbitre accordait finalement le pénalty et Oyarzabal marquait d'une frappe rasante pour égaliser. Tout était à refaire pour le Barça, malgré sa domination globale







Une domination qui allait reprendre son cours. Ainsi, à l'heure de jeu, Griezmann reprenait d'une volée du gauche un centre de Busquets, mais oubliait de cadrer. Quelques instants plus tard et suite à un contre catalan, Ousmane Dembélé s'offrait une frappe croisée qui n'allait pas accrocher le cadre.





Le match allait partir en prolongation et à la 94e minute, Zaldua décochait un missile du pied droit en direction de la lucarne et faisait briller Ter Stegen, mais la rencontre allait se jouer à la séance de tirs au but. Séance au cours de laquelle Griezmann ne convertissait pas son tir au but. Mais Ter Stegen arrêtait tout et le Barça pavient donc à passer.