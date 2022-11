Une prime de 120 millions pour Aliou Cissé

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, est désormais lié au Sénégal jusqu’au 31 août 2024. Son contrat a été officiellement prolongé hier, jeudi, dans les locaux du ministère des Sports. L’accord a été établi avec le chef de la tutelle, Yankhoba Diattara, et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



D’après Bés Bi, la prolongation de Aliou Cissé est assortie d’une hausse de salaire de 50%. Ce qui fait passer ses émoluments mensuels de 15 millions de francs CFA à 22,5 millions.



Et ce n’est pas tout. À en croire Record, le sélectionneur des Lions a bénéficié d’une prime spéciale de 120 millions de francs CFA. Celle-ci est payable, selon le quotidien sportif, en quatre trimestres, à partir de ce mois de novembre, à raison de 30 millions par échéance.



En renouvelant ainsi leur confiance à Aliou Cissé, le ministère et la FSF lui ont fixé de nouveaux objectifs : il doit atteindre les quarts de finale du Mondial 2022, qui débute le 20 novembre, et conserver le titre de champion d’Afrique lors de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.