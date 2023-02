Samsung dévoile les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23

Samsung Sénégal a dévoilé ce 1er février les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23. Ces nouveaux smartphones marquent une nouvelle ère de l’expérience ultime Samsung en matière de téléphone haut de gamme.





Les nouvelles innovations de la série Galaxy S23 sont intégrées dans un design saisissant qui fait progresser l’engagement de Samsung en matière de durabilité en utilisant plus de matériaux recyclés que n’importe quel autre smartphone Galaxy.





Un appareil photo qui offre un contrôle créatif étendu et le plus grand nombre de mégapixels, de jour comme de nuit





Le Galaxy S23 Ultra offre le système de caméra le plus avancé, adapté à presque toutes les conditions d’éclairage et conçu pour restituer des détails incroyables. Les nouvelles capacités de Nightography transforment la façon dont la série Galaxy S optimise les photos et les vidéos dans un large éventail de conditions ambiantes. Qu’il s’agisse de filmer votre chanson préférée lors d’un concert, de prendre un selfie ou de prendre une photo de groupe avec des amis lors d’un dîner, les images et les vidéos sont nettes, quelle que soit la scène.