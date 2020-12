2è vague Covid : Dame Mbodj n’y croit pas et annonce “le Collectif Non aux Vaccins”

Dame Mbodj ne croit pas à une seconde vague du coronavirus au Sénégal, même s’il reconnait l’existence de la maladie. Le syndicaliste, comme beaucoup d’autres, affirme qu’il y a une volonté de l’élite mondiale d’imposer un vaccin du coronavirus.Le Secrétaire général du Cusems/Authentique pense qu’il y a une vérité que beaucoup de gens ignorent sur la covid-19 et qui est relative à un nouvel ordre mondial. Raison pour laquelle, l’un des meilleurs infectiologues, Didier Raoult, a été combattu sur la chloroquine. Ce même Didier Raoult qui a affirmé que “ce vaccin c’est de la science fiction.” Le syndicaliste met en garde contre le vaccin. D’ailleurs, 61 % des Français ne sont pas d’accord, renseigne-t-il.Dame Mbodj annonce la mise en place d’un “Collectif non aux vaccins” pour alerter les Sénégalais. “Ce vaccin est le vaccin de la mort, qui va réduire le système immunitaire. Il fait savoir que ça fait partie du plan de réduction de la population mondiale, tel que théorisé par Bill Gates et consorts.”