[Gros Plan] A la découverte de l’École des maris, là où les hommes s’initient aux travaux ménagers

Ecole des Maris pour une initiation aux travaux menagers

Au Sénégal, l’on constate que la santé maternelle et celle des nouveau-nés, est loin d’être une préoccupation pour certains hommes. Surtout, ceux issus des couches défavorisées. Pour remédier à cette situation, notamment dans la banlieue dakaroise, une « école des maris’’ a été implantée à Djeedah Thiaroye Kao (Pikine) depuis 2018.





Dans cet établissement d'un genre peu particulier, qui compte 15 membres et un coach, les pères de famille sont initiés aux travaux ménagers pour pouvoir suppléer leurs femmes dans le foyer. Ils discutent également de la santé maternelle, néonatale et infantile, la santé sexuelle et reproductive sans oublier les violences faites aux femmes.





Ironie de l’histoire, à ses débuts, elle avait suscité beaucoup d’incompréhension et de curiosité. Mais aujourd’hui, l’école des maris ‘’modèles’’ commence à s’imposer et à susciter l’admiration en banlieue dakaroise.