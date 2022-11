Abass Fall à Abdou Karim Fofana : «Laissez les plateaux de télévision et gérez votre ministère»

Lors du passage à l'Assemblée nationale du ministre du Commerce, de la Consommation et du Développement des Petites et moyennes entreprises, et porte-parole du gouvernement, ce matin, pour défendre le budget de son département, le coordonnateur du Pastef/Les patriotes lui a fait la leçon.





Présentant son vis-à-vis comme «un autre combattant d’un gouvernement de combat», le député Abass Fall lui a asséné : «Vous avez le malheur d’être en même temps le porte-parole du gouvernement. C’est la raison pour laquelle vous abandonnez votre portefeuille ministériel pour passer tout votre temps sur les plateaux de télévision. Ce qui est extrêmement grave pour un jeune comme vous.»





Selon le député, Abdou Karim Fofana n’a rien d’autre à faire que d’enfoncer d’honnêtes citoyens sénégalais comme le journaliste d’investigation Pape Alé Niang et des adversaires politiques du régime de Macky Sall.





«Il faut les laisser en paix. Revenez sur terre et gérez votre ministère !», lui a-t-il lancé.





Le ‘’pastéfien’’ de soutenir que l’État gagnerait mieux à travailler sur un modèle économique viable pour le développement du Sénégal.