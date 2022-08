Accusations de détournement à la mairie de Mbacké : Abdou Mbacké Ndao solde ses comptes avec Gallo Ba

Le torchon brûle entre l’ex maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao et son successeur Gallo Ba. Entre accusations de détournement de deniers publics et contre accusations de bourrage d’urnes, les deux hommes politiques se donnent en spectacle.



Dans cet entretien accordé à Senwweb, le nouveau député élu sous la bannière de l’inter-coalition Yewwi-Wallu solde ses comptes avec son successeur. Non sans se prononcer sur l’installation prochaine de la 14e législature et les défis qui attendent les nouveaux députés.