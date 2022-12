Affaire Amy Ndiaye Gniby : La colère des femmes de Benno Bokk Yaakaar

Les réactions fusent de partout, depuis les incidents survenus, ce lundi, à l’Assemblée nationale. La députée Amy Ndiaye Gniby a été prise à partie par deux de ses collègues membres de l’opposition. Profitant de la pause observée au cours des travaux pour le vote du projet de budget du ministère de la Justice, les femmes parlementaires de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) ont fait face à la presse, pour étaler leur colère.





«L'examen du projet de budget du ministère de la Justice, ce jour, a été l'occasion pour un député de Yewwi Askan Wi (YAW) se prévalant du PUR dont Moustapha Sy est le président d'honneur, d'asséner un coup violent à notre collègue, le député-maire de Gniby, Amy Ndiaye, pendant qu'un autre député du même parti lui donnait un coup de pied au ventre», a rappelé Adji Mbergane Kanouté.





Puis d’affirmer : «Les femmes du groupe parlementaire de BBY condamnent fermement ces actes odieux d'une autre époque, qui intervient en pleine quinzaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, de surcroît dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui symbolise le lieu privilégié du débat politique. Elles dénoncent avec force et condamnent vigoureusement les actes de violence exercés ce jour, en pleine séance plénière sur notre sœur.»





S'insurgeant contre toute violence à l'encontre de leur honorable collègue, ces parlementaires indiquent qu'Amy Ndiaye, qui est également maire de Gniby, «a été attaquée, insultée, giflée, rabaissée et humiliée dans l'exercice de ses fonctions de député au service du peuple».





Ainsi, elles invitent le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, à appliquer rigoureusement le règlement intérieur. «Nous considérons que l'immunité parlementaire ne saurait prévaloir dans ce cas d'espèce, car c'est du flagrant délit. L'opinion nationale et internationale est témoin oculaire. Nous nous réservons le droit d'ester en justice, si nos collègues de l'opposition ne présentent des excuses publiques à notre honorable collègue et sœur Amy Ndiaye», renseignent-elles.





Sira Ndiaye et ses camarades de laisser entendre que les députés Massata Samb et Mamadou Niang de Yewwi Askan Wi seront tenus responsables de tout ce qui arrivera à Amy Ndiaye en état de grossesse. «Il est important de rappeler que les leaders de YAW, lors de leur conférence de presse, avaient exhorté leurs militants et sympathisants à attaquer physiquement l'honorable député Amy Ndiaye. Par conséquent, ils sont les premiers responsables et coupables», font-elles savoir.