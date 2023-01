Centre Forêt de Thiès : Un nouveau plan stratégique en accord avec les exigences environnementales

Procéder au lancement de l'élaboration de la deuxième génération du Plan et stratégie de développement (PSD) du Centre forestier de recyclage à Thiès (Centre Foret). Tel est l’objectif général de l'atelier de préparation de l'élaboration de ce nouveau Plan stratégique, tenu du 10 au 13 janvier 2023.









Le Centre forêt de recyclage à Thiès (Centre Forêt) s'était doté d'un Plan stratégique pour la période 2010-2019, qui, aujourd'hui arrivé à terme, a été examiné et actualisé. Une occasion pour le Lieutenant-colonel El-Hadji Maodo Ba, Directeur du Centre forêt, de revenir sur les enjeux liés à la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, qui exigent une adaptation continue de qualifications aux exigences socio-économiques et environnementales. Le docteur ingénieur des Eaux et Foret remarque que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique forestière, le Centre forestier de recyclage à Thiès (Centre Forêt) a été mis en place et placé sous la tutelle de la Direction des Eaux et Forêts.