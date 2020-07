Covid-19 à Thiès : 21 décès et 2 détenus suivis

La région de Dakar qui caracole en tête des chiffres de la Covid-19 au Sénégal, est suivie par la région de Thiès où le coronavirus a fait 21 décès à la date d’aujourd’hui.Dr Malick Ndiaye, médecin-chef de la région de Thiès salue toutefois les efforts des autorités sanitaires visant à maîtriser la pandémie dans la région. Il renseigne que Khombole, Thiès et Mboro sont les plus touchés même si les chiffres ont en baisse.« Nous sommes constamment sur le terrain et poursuivons les visites à domicile et multiplions les opérations de sensibilisation et communications dans les radios », dit-il, face à la presse.Pour ce qui est de la Mac de Thiès, « 80 cas ont été testés, mais fort heureusement, seule une dizaine a été déclarée positive et prise en charge. Actuellement, seuls deux patients sont suivis et ils se portent bien », a-t-il rassuré.A ce jour, la région de Thiès compte 781 cas de Covid-19 dont 260 guéris, 21 décédés, 1 évacué à l’étranger et 71 en provenance de l’Aibd transférés à Dakar et 429 sous traitement suivis par la région. Revoir les explications de Dr Malick NdiayePrécisions : informations actualisées avec le bulletin quotidien de la région médicale de Thiès.