Dakar Blaise Diagne à sec de Kérosène ? Un avion s'arrête d'urgence à Las Palmas pour faire le plein...

L'information sur une rupture d'approvisionnement en kérosène de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass serait-elle fondée ? En tout cas, les passagers de ce vol d'une compagnie espagnole à destination de Dakar sont très remontés, après que le plan de vol Barcelone-Dakar a vite été changé, seulement une heure après le décollage.

En effet, le pilote a informé les passagers de l’urgence de s’arrêter à l’aéroport de Las Palmas pour un plein de kérosène. Des passagers qui ont été à la fois mécontents et surpris de cette nouvelle, au point de demander des explications à l’équipage, informe une source de Seneweb.





"Un membre de l’équipage avoue que Dakar Blaise Diagne est à sec de kérosène et ne pourrait pas prendre le risque d’être à court du précieux liquide pour le retour sur Barcelone", lui retorque-t-on.





La situation devient de plus en plus inquiétante car diminuant le trafic aérien vers le Sénégal avec des répercussions sur l’activité économique de l’aéroport international Blaise Diagne. Pour rappel, suite à l'alerte donnée ces dernières 48 heures, la ministre du Pétrole et des énergies, face à la presse hier, avait rassuré hier sur l'approvisionnement de l'Aibd en kérosène en dépit de la tension au niveau international.