Département de Podor : ADD et Cheikh Oumar Hann scellent l'Union autour de Macky Sall

C’est un nouveau départ qu'entament les deux leaders du département de Podor. Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hann respectivement ministre du Budget et des finances, et ministre de l’Enseignement supérieur et de l’innovation, s’unissent pour rendre plus forte l'Apr du président Macky Sall dans le département.Ils sont encouragés par les cadres de la région de Matam, les députés Aliou Doumbourou Sow de Ranerou, Arame Ly de Benno Bokk Yakkar, les directeurs généraux de l’Apix Mountaga Sy et de l’AGETIP (Agence d’Execution des Travaux d ‘Intérêt Public), El Hadj Malick Gaye.L'Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hann, respectivement maires de Bokki Diaouldé et de Ndioum, militent désormais pour une seule pancarte : Macky Sall. Ouvrir plus de perspectives aux jeunes du département dans le domaine de l’ emploi est le maître mot de leur union qu’ils ont scellée à travers un meeting de mobilisation et de remerciement au Président Sall, tenu ce jeudi au stade municipal de Podor.