Émeutes à Dakar : Me Malick Sall accuse les lutteurs

Si le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, accuse des forces obscures d’avoir infiltré les manifestants, le Garde des Sceaux, lui, indexe les lutteurs.





Interrogé hier par France 24, le ministre de la Justice, Me Malick Sall, explique, selon Les Échos, que "ce sont des lutteurs privés de leur passion qui ont manifesté dans les rues de Dakar".